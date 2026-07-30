بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة السورية، تلقى محمد قدور اتصالاً من ابنه. كان يحيى يخدم آنذاك في الفرقة الرابعة النخبوية ، بعيداً عن مسقط رأسه الهادئ على ضفاف النهر. كان يحيى في حالة ذعر. يتذكر محمد قول ابنه: “إنهم يلقنوننا أيديولوجيات قتل المدنيين”. سألني عما يجب عليه فعله، فأجبته: “لن تقتل شخصاً بريئاً أبداً”. في يونيو/حزيران 2011، تمكن يحيى من الانشقاق عن الفرقة والعودة إلى والده في بلدة المتراس الصغيرة، الواقعة بين التلال الخضراء على طول الحدود بين حمص وطرطوس. كان يحيى من أوائل المنشقين عن الفرقة الرابعة ، حيث غادر وحدته في الشهر نفسه الذي شُكّل فيه الجيش السوري الحر على يد ضباط كبار منشقين في الشمال، على طول الحدود التركية. شيئاً فشيئاً، عاد المزيد من المنشقين إلى المتراس، إلى بلدة عاشت حياة متوترة في قلب المناطق الموالية للأسد. لكن لم تستطع أي مدينة ثورية على ساحل سوريا أن تفلت من غضب النظام لفترة طويلة.

المتراس مع جبال وادي النصارى التي تلوح في الأفق من جهة الشرق

المتراس هي إحدى ثلاث بلدات سنية فقط في منطقة صافيتا بمحافظة طرطوس، وهي محافظة يهيمن عليها الطائفة العلوية المؤيدة للأسد. وإلى الشرق منها تقع منطقة وادي النصارى ذات الأغلبية المسيحية في حمص، وهي المنطقة التي سرعان ما لجئ إليها العديد من شباب المتراس بحثًا عن الأمان من النظام والقرى العلوية المحيطة بهم من جميع الجهات. شهدت البلدة إحدى أوائل الاحتجاجات في سوريا، بعد أسابيع قليلة من المظاهرات الأولى في درعا، واستمرت في الترويج لأنشطة مؤيدة للثورة واستضافتها خلال الأشهر اللاحقة. يتذكر محمد، الذي شغل منصب مختار البلدة منذ ما قبل الحرب: “كان هناك بعض الضغوط من المخابرات، والعديد من التهديدات، لكننا واصلنا الاحتفال بالثورة”. يبلغ عدد سكان المتراس 5000 نسمة، وهم من التركمان السنة بشكل شبه كامل، ولكن توجد أيضًا أقلية علوية صغيرة يبلغ تعدادها حوالي 300 شخص يعيشون في البلدة. لم يشارك أي منهم في احتجاجات 20 أبريل/نيسان 2011، لكنهم تركوا أيضاً المجتمع المؤيد للمعارضة وشأنه. ويؤكد محمد قائلاً: “قبل الثورة، كانت علاقاتنا مع جيراننا طبيعية”. وهو، كغيره من سكان الساحل السوري، يتذكرون سنوات ما قبل 2011 كسنوات اتسمت بعلاقات طيبة بين الأديان، لم يمزق نسيجها الاجتماعي إلا النهج الطائفي الوحشي الذي اتبعه النظام في قمع الثورة.

كان الاحتجاج الرئيسي الثاني في المتراس عبارة عن جنازة. ففي 9 سبتمبر/أيلول 2013، قُتل أبٌ وثلاثة من أطفاله في مزرعة خارج البلدة على يد شبيحة محليين - وهو مصطلح شائع يُطلق على البلطجية الموالين للأسد، والذين نظم العديد منهم أنفسهم في ميليشيا على مستوى البلاد تُعرف باسم قوات الدفاع الوطني. لم تكن هذه أول جريمة قتل يرتكبها مقاتلون علويون مجاورون - فقد قُتل رجل آخر أثناء مروره بقرية قريبة عام 2012 - لكنها كانت أول هجوم على أراضي البلدة وأول مرة يُقتل فيها أطفال. شكلت مجموعة صغيرة من الرجال المحليين ومنشقين عن الجيش جماعة مسلحة داخل المتراس خصيصًا لمنع مثل هذه الهجمات. لكن هؤلاء الرجال، بقيادة رائد منشق يُدعى علي أوغلي، لم يحملوا أسلحتهم إلا ليلًا للحماية من المجرمين، ولم يشنوا أي هجمات ضد النظام. وبينما كانت الجنازة سلمية، كانت التوترات تتصاعد بسرعة. بعد ثلاثة أسابيع، في 29 سبتمبر، انفجر مخبأ أسلحة تابع لهذه الجماعة المسلحة داخل منزل خالد تامر، ما لفت انتباه أجهزة المخابرات في المحافظة ولواء الجيش المجاور بشكل حاسم. توجه محمد وعضو آخر من المجلس المحلي للمدينة إلى طرطوس للتفاوض. يتذكر محمد كيف توسل إليه رئيس فرع المخابرات الجوية في طرطوس - وهو سني من دير الزور - قائلاً: “لا يمكننا السيطرة على قوات الدفاع الوطني إذا دخلوا المدينة، أرجوك استسلم وإلا سيذبحونكم جميعاً”.

اثنان من الأطفال الذين قُتلوا في 9 سبتمبر 2013. لقطة شاشة من فيديو تذكاري تم نشره على صفحة المتراس على فيسبوك بعد سقوط الأسد.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في طرطوس، العميد تيسير كيوان، للمتراس: “لقد طال انتظاركم”. وفي الساعة السادسة صباحًا، فتحت الدبابات النار من التلتين الواقعتين غرب المدينة. وتعرضت المدينة للقصف لمدة أربع ساعات، ثم تقدم مقاتلو وجنود قوات الدفاع الوطني العلويون المحليون عبر المقبرة الواقعة على تلة صغيرة خارج المدينة. والتقى بهم مقاتلو المعارضة هناك، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل ثمانية جنود على الأقل من قوات الدفاع الوطني والجيش. ومع انحسار القتال، اتصل أحد قادة قوات الدفاع الوطني بمحمد وشخصية بارزة أخرى في المدينة، محمود قراجة، مطالبًا إياهم: “إذا لم تستعيدوا جثث قتلانا، فسوف ندمر مدينتكم”. توجه محمد ومحمود بالسيارة إلى المقبرة، بينما كانت قوات الدفاع الوطني لا تزال تطلق النار عليهما، وبدآ يزحفان لمسافة 50 قدمًا المتبقية إلى حيث كانت جثتا جنديين من قوات الدفاع الوطني. ومع ذلك، استمرت قوات الدفاع الوطني في إطلاق النار على الرجال الذين أمرتهم بالصعود إلى التلة. بعد أن تعذر عليه الوصول إلى الجثث، اتصل محمد بشخص في المدينة كان لديه رقم أحد قادة قوات الدفاع الوطني. ويروي محمد ببرود: “قال لنا القائد: اخلعوا قمصانكم ولوّحوا بها فوق رؤوسكم، وربما نتوقف عن إطلاق النار”.

في تمام الساعة العاشرة صباحًا، اتصل ضباط النظام بزعماء القرية ووجهوا إليهم إنذارًا نهائيًا: السماح للمسلحين المتبقين بتسوية أوضاعهم - وهي عملية تُعرف بالتسوية، والتي أصبحت شائعة في السنوات اللاحقة - وذلك بتسليم أسلحتهم وتوقيع وثائق تُثبت “جرائمهم” لدى أجهزة المخابرات، مقابل وقف القصف. وافق محمد ورفاقه، ودخل الجيش البلدة لأول مرة. كان معظم الرجال قد فروا، لكن المسلحين المتبقين سلموا أسلحتهم وذهبوا مع المخابرات لتسوية أوضاعهم. وبينما كان الجيش يُطهّر البلدة، طافت عشرات السيارات من القرى العلوية المجاورة في التلال، وكان الرجال بداخلها يلوحون بالسكاكين من النوافذ ويصرخون بتهديدات على السكان في الأسفل. كان ذلك إشارة واضحة إلى مذبحة بلدة البيضاء السنية في العام السابق، حيث طُعن العديد من سكانها حتى الموت على يد شبيحة علويين محليين.

في السادس من أكتوبر، انسحب الجيش ودخلت قوات الدفاع الوطني مدينة المتراس. يروي محمد قائلاً: “كانت هناك عمليات قتل وسرقة وخطف كثيرة”. ويضيف، مشيرًا إلى المنزل المجاور: “لقد اختطفوا أطفالًا أيضًا، حيث أخذوا أبًا وأطفاله الصغار، ولم نسمع عنهم شيئًا منذ ذلك الحين”. في ذلك اليوم، أُلقي القبض على قائد الجماعة المسلحة، الرائد علي، على يد قوات الدفاع الوطني، وكذلك خالد تامر. أُعدم علي في صيدنايا بعد بضعة أشهر، بينما تمكن خالد من مغادرة السجن بعد سبع سنوات والفرار إلى لبنان. لم تكن هناك حدود لجرائم قوات الدفاع الوطني، فقد كان الجميع في المدينة ضحاياهم. حتى العلويون الموالون للنظام داخل المتراس تعرضوا للضرب على أيديهم.

المقبرة التي شهدت معركة 5 أكتوبر، والمدينة الواقعة أسفل التل مباشرة.

في السابع من أكتوبر، وصلت قوات المخابرات. قام عناصر من المديريات الرئيسية الثلاث - المخابرات الجوية، والمخابرات العسكرية، ومخابرات الدولة - بجولة تفتيشية شاملة في المدينة. أحرقوا منازل من وصفوهم بـ”الإرهابيين” وأعدموا عدداً من الأشخاص الذين رفضوا تسليم ممتلكاتهم. في إحدى المرات، حاول جندي متقاعد من النظام من المتراس التفاوض لتخفيف الحكم على شقيقه أثناء تسليمه للمخابرات. لكن الضباط رفضوا، وتصاعد الجدال حتى أُطلق النار على الجندي السابق وشقيقه في الشارع. قُتل ثلاثة عشر رجلاً داخل المتراس خلال تلك الأيام الثلاثة. لاحقاً، عثر السكان المحليون على جثث أربعة رجال آخرين أُعدموا وأُحرقت في الحقول المحيطة بالمدينة.

مع سيطرة النظام التامة على المتراس، انسحب الجيش والمخابرات. وحلّ محلهم فصائل قوات الدفاع الوطني المحلية، بقيادة رجل يُدعى باسل بريدي. على مدى سبعة أشهر عصيبة، عانت المتراس تحت وطأة احتلال قوات الدفاع الوطني. يتذكر محمود قائلاً: “لم ننم قط، ففي الليل كانوا يقتحمون بيوتنا ويأخذون ما يشاؤون”. كان مقاتلو قوات الدفاع الوطني - وجميعهم من القرى العلوية المحيطة بالمتراس - يسرقون ويضايقون ويضربون ويختطفون من يشاؤون. وفي إحدى المرات، كادوا يُعدمون محمود، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس جمعية المزارعين، عندما حاول التحدث علنًا ضد هذه الانتهاكات. في هذه الأثناء، واصلت المخابرات مداهمة المدينة، وتزايدت أعداد الرجال الذين اختفوا إلى الأبد في قبضة نظام الأسد. يصف محمد تلك الفترة بحزن قائلاً: “خلال تلك الأشهر، تمنينا ألا يحل الليل أبدًا”.

شكّل محمد وعدد قليل من الرجال المحترمين في البلدة مجلسًا لمحاولة التعاون مع المخابرات بشأن مطالب التسوية وضمان حماية الرجال المستدعين. أصبح أعضاء هذا المجلس هدفًا رئيسيًا لمضايقات متكررة من قبل جبهة التحرير الوطني. ومع مرور الأسابيع، وعدم عودة الرجال الذين غادروا المتراس لتسوية أوضاعهم في أوائل أكتوبر، بدأ المجلس يطالب بمعرفة مصيرهم. يقول محمد: “قالوا لنا: ‘لم تكن هذه تسوية، بل استسلم هؤلاء الرجال لنا وأُرسلوا إلى السجن’”. كان من بينهم يحيى، ابنه الذي انشق. في أبريل 2014، تسلّمت عائلته شهادة وفاة: أُعدم يحيى في صيدنايا، مع الرائد أوغلي وآخرين.

صورة "الشهيد" يحيى قدور، وهي واحدة من عدة صور معلقة في منزل محمد.

في مايو/أيار 2014، اعتقلت المخابرات قائد قوات الدفاع الوطني الذي كان يرهب مدينة المتراس، على خلفية خلاف مع أحد ضباط المخابرات المحليين. وقرر خليفته سحب قوات الدفاع الوطني من المدينة، وإقامة نقطة تفتيش عند مدخلها ومخرجها. كان رجال المتراس لا يزالون معرضين لخطر الاختطاف، بينما كان على الجميع التعامل مع أساليب التحرش والابتزاز المعتادة لقوات الدفاع الوطني. وبحلول ذلك الوقت، كان معظم الرجال قد فروا من المتراس إلى إدلب أو أوروبا، ولم يبقَ سوى كبار السن والنساء والأطفال. ومع اقتراب الفتيان من سن التجنيد، اضطروا هم أيضاً إما إلى تهريب أنفسهم من المنطقة أو الاختباء في المدينة لتجنب الاعتقال. ولجأ العديد من السكان المحليين مؤقتاً إلى القرى المسيحية المجاورة في غرب حمص، ثم انتقلوا منها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حمص أو إلى إدلب.

في غضون ذلك، أمر قائد الشرطة في مدينة صافيتا، في المنطقة المجاورة، دريد عباس، جميع نقاط التفتيش على الطريق السريع بفرض رسوم على أي شاحنة قادمة من المتراس محملة بالفحم، الذي كان السلعة التجارية الرئيسية في المدينة. واستمرت الحياة على هذا المنوال لعشر سنوات تالية. وخلال هذه الفترة، قُتل اثنا عشر رجلاً آخر على يد الشبيحة وقوات الأمن، إما خلال مداهمات في المدينة أو أثناء سفرهم على الطرق المجاورة. واستمرت شهادات الوفاة من سجون الأسد بالورود، حيث تأكد مقتل 44 رجلاً في السجن بحلول عام 2019، بينما بقي العشرات في عداد المفقودين. كما استمر العديد من رجال المتراس في الخدمة في جيش النظام. وكان معظمهم من المجندين قبل الحرب الذين لم يتمكنوا من الفرار، بينما أُسر آخرون عند نقاط التفتيش وأُجبروا على الانضمام إلى الجيش. وفي المجمل، قُتل 16 من السكان المحليين وهم يقاتلون في صفوف الأسد بين عامي 2011 و2018.

أسماء المختطفين من قبل قوات الأمن والذين قتلوا في السجن.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تحررت المتراس مع بقية سوريا. يقول محمد: “في الليلة التي سقط فيها الأسد، اختفت قوات الأمن، واستولى جميع الرجال على بنادق الصيد الخاصة بنا وانتشروا في التلال بحثًا عن باسل بريدي، لكننا لم نجده. كان من الواضح أنه قد فرّ من سوريا بالفعل”. هذه قصة تكررت في جميع أنحاء سوريا في الأسابيع التي تلت انهيار النظام. ومع تركيز المجتمع الدولي على موضوع العدالة الانتقالية والعفو على نطاق واسع، من السهل نسيان الحياة القاسية التي عانت منها هذه المجتمعات السنية حتى اللحظة التي فرّ فيها الأسد إلى موسكو. ويؤكد سكان بلدات مثل المتراس أيضًا على ضرورة المساءلة القانونية والتعافي المجتمعي، لكن حجم العنف الذي تعرضوا له هائل.

لقد حجبت سنوات الحرب والأزمات الوطنية والدولية المتراكمة الناجمة عن سوريا الأحداث المروعة التي مرت بها هذه المجتمعات المنسية. واليوم، تنخرط هذه المجتمعات، التي عانت من وحشية جيرانها الذين غذّى نظامهم جشعهم وخوفهم وتعطشهم للدماء، في مبادراتها الخاصة للسلام المدني. بعد شهرين من سقوط الأسد، عادت معظم العائلات التي نزحت إلى إدلب إلى المتراس. لا تزال المدينة تعاني من الفقر والتهميش، لكن الأطفال الصغار يلعبون بحرية في الشوارع، بينما تتجول مجموعات صغيرة من الرجال في سن التجنيد في التلال للصيد، غير مكترثين بخوف الاعتقال أو القتل. ويؤكد محمد أن المنطقة عادت إلى حالة من الهدوء: “ارتكبت قوات الدفاع الوطني الانتهاكات، وليس المدنيون العلويون. لا نحمل المدنيين من القرى المجاورة لنا ما عانيناه”. ومع ذلك، لا يعني هذا التفاهم وجود حوارات ما بعد الحرب بينهم وبين المتراس. يعيش العلويون داخل المتراس بسلام مع السنة، أما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في القرى المحيطة: “إنهم لا يعتقدون أن نظامهم قد سقط، لذلك لا يوجد ما يمكن مناقشته معهم”.

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