يمتد سهل ساحلي واسع على طول البحر الأبيض المتوسط، تحيط به من الشرق جبال شاهقة تتزايد ارتفاعًا تدريجيًا حتى الحدود التركية. وتنتشر في السلاسل الجبلية الشمالية - جبل التركمان غربًا وجبل الأكراد شرقًا - أكثر من مئة قرية سنية. أما الجبال الواقعة جنوبًا، فجميعها ذات أغلبية علوية، وتشكل معقل آل الأسد وقوته البشرية. وتقع مدينة اللاذقية، التي تهيمن على مساحة واسعة من السهل، في منتصف هذا التقسيم، إذ كانت مدينة مختلطة سنية-مسيحية لمئات السنين، وتوسعت بشكل ملحوظ بفضل هجرة العلويين خلال القرن العشرين.

ستُشكّل الانقسامات الاجتماعية والجغرافية المعقدة في المحافظة ملامح تجربة اللاذقية طوال فترة الحرب. شهدت المدينة بعضًا من أولى الاحتجاجات في مارس/آذار 2011، حيث خرج عشرات الآلاف من السكان إلى الشوارع للتظاهر ضد النظام. إلا أن حساسية المنطقة وكثافة الوجود الموالي للنظام في المحافظة أدّيا إلى رد فعل عنيف سريع. ولا تزال آثار قمع النظام ماثلة للعيان، مُؤجّجةً دوامات متكررة من العنف بين الطوائف حتى بعد سقوط الأسد.

شهد الساحل السوري بعضًا من أولى العمليات العسكرية الجادة للنظام في عام 2011، بدءًا باقتحام قرية البيضاء، الواقعة خارج مدينة بانياس، في أوائل أبريل، وتصاعدت حدتها مع حصار واقتحام حي الرمل في اللاذقية في أغسطس. وقد شكلت هذه الأحداث المبكرة مسار الثورة على الساحل. فمن الرمل إلى كبينة ، يمتد خط مباشر يربط تاريخ الثورة والمقاومة ضد النظام في اللاذقية. وأدى القمع السريع والوحشي للمعارضين في قلب اللاذقية الحضري إلى تركز حركات المعارضة المسلحة في الجبال الشمالية للمحافظة، وهو ما استمر حتى سقوط الأسد.

بينما أصبحت هذه الجبال قلب الثورة المسلحة في اللاذقية، لا يمكن سرد قصتها كاملةً دون التطرق إلى قصة الرمل والمنشقين الذين خرجوا من مدينة اللاذقية عام ٢٠١١؛ رجالٌ سيصبحون فيما بعد أسماءً لامعةً مثل مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، ومحمد حمدو، مؤسس لواء أحرار الساحل. التقيتُ حمدو في اللاذقية في ديسمبر ٢٠٢٥ لإجراء مقابلة مطولة حول ثورة الرمل ونشأة الجيش السوري الحر في ريف اللاذقية. كما اطلعتُ على مقابلة مطولة غير منشورة أجراها مشروع الذاكرة السورية مع العقيد الكردي قبل عدة سنوات، يناقش فيها الأحداث نفسها. تُقدّم هذه المقابلات، إلى جانب لقطات أرشيفية للمعركة، رؤيةً فريدةً لبدايات ثورة اللاذقية وهجوم النظام على الرمل.

احتجاجات ومجازر

في العاشر من يونيو/حزيران 2011، وهو يوم جمعة سيظل محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد باسم “جمعة القبائل”، تحولت مدينتي اللاذقية إلى ساحة معركة. منذ أن بدأت شرارات الاحتجاجات الأولى تلوح في الأفق، كنا نسمع أخباراً عن اشتباكات متفرقة بين قوات النظام والمدنيين، لكنني لم أشهد أيًا منها بشكل مباشر؛ فقد كنت دائماً بعيداً عن مركز الأحداث. لكن ذلك الجمعة كان مختلفًا. تصاعدت حدة المواجهات بشكل غير مسبوق. خرج المتظاهرون عراة الصدور، يواجهون آلة القمع بالحجارة والمفرقعات النارية وزجاجات المولوتوف محلية الصنع. كان رد النظام وحشيًا، دون أدنى اعتبار لوجود المدنيين في المنطقة. بدأت الرصاصات والقذائف تنهال من كل حدب وصوب، وخاصة على حيّنا، لأن منزلنا كان يقع مباشرة مقابل ثكنة عسكرية. كان القصف عشوائيًا، يخترق الجدران والنوافذ دون تمييز. أتذكر بوضوح صوت الرصاص وهو يحطم نافذة غرفة المعيشة، وكيف دفعنا الخوف إلى الاحتماء في المطبخ، الذي بدا لنا حينها المكان الأكثر أمانًا في الكون. لكن حتى جدران المطبخ لم تستطع حجب صوت إطلاق النار المتواصل، الذي استمر لأكثر من اثنتي عشرة ساعة مرعبة. شعرتُ وكأن أعصابي تتمزق مع كل طلقة، وكان جسدي كله يرتجف هستيريًا كلما سمعت صوت الرصاص يخترق جدران منزلنا. كانت ليلة لا تنتهي، ليلة لم نعرف فيها النوم أو الراحة، بل بقينا مستيقظين، أجسادنا متيبسة وقلوبنا تخفق برعب لا يوصف، إلى أن توقف ذلك الكابوس السمعي أخيرًا. في صباح اليوم التالي، قرر والدي إخراجنا من ذلك الجحيم، والفرار بحثًا عن مكان أكثر أمانًا. وبينما كنا نسير في الشوارع، رأيتُ شيئًا لم أكن أتمنى رؤيته قط: رجالًا ونساءً يغسلون الشوارع من الدماء. في تلك اللحظة، أدركتُ فظاعة ما حدث في تلك الليلة؛ عرفتُ أن أرواحًا بريئة قد أُزهقت. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، يُثير صوت إطلاق النار في نفسي خوفًا عميقًا، ولا أستطيع بتاتًا تحمّل رؤية أي سلاح أو شخص مسلح، حتى في صورة أو مشهد عابر. لقد تركت تلك الليلة ندبة في روحي لن تُمحى أبدًا.

- رواية عن حصار الرمل من قبل طالب جامعي فلسطيني شاب، شاركها معي بعد تحرير سوريا.

في الخامس والعشرين من مارس/آذار عام ٢٠١١، احتشد متظاهرون من مختلف أنحاء المدينة في مسيرة إلى ساحة الشيخ ضاهر، حيث كان يقف تمثال حافظ الأسد. يتذكر المقدم محمد حمدو تلك الأيام الأولى جيدًا. كان قد أُجبر على التقاعد من الجيش عام ٢٠٠٨ بعد اعتقاله مع تسعة ضباط آخرين والتحقيق معهم بتهمة معارضة النظام. عاش لمدة ثلاث سنوات في منزله بحي الرمل الجنوبي. وما إن بدأت الاحتجاجات في درعا عام ٢٠١١، حتى شرع في تنظيم مجتمعه في اللاذقية. يقول لي خلال لقاء في اللاذقية المحررة الآن: “اتفقنا جميعًا على الصلاة في مسجد خالد بن الوليد يوم الجمعة، ثم التوجه إلى وسط المدينة في ساحة الشيخ ضاهر حيث يوجد تمثال حافظ الأسد. أردنا تدمير التمثال، ولكن ما إن وصلنا حتى بدأ النظام بإطلاق النار علينا، وهنا سقط أول شهيد”. وبحسب كل من حمدو والكردي، فقد قُتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص على يد عناصر من الاستخبارات الجوية كانوا يختبئون في مدرسة ومركز شرطة قريبين في ذلك اليوم، كما ظهر ذلك في مقاطع فيديو نشرها المتظاهرون في ذلك الوقت.

بدأ المتظاهرون بترديد شعارات مناهضة للأسد في مسجد خالد بن الوليد، 25 مارس 2011.

اندلع إطلاق نار كثيف عندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الشيخ ضاهر.

في اليوم التالي، انطلقت أول قافلة من الشبيحة العلويين من القرداحة. كان العقيد مالك الكردي، الذي كان لا يزال يخدم في البحرية التابعة للنظام آنذاك، يقود سيارته إلى منزله في الحفا بعد ظهر ذلك اليوم. يتذكر في مقابلة أجراها عام 2021 مع مشروع الذاكرة السورية: “انعطفتُ يمينًا متوجهًا نحو طريق الحفا، فرأيتُ قافلة من السيارات. كان بعض الأشخاص يحملون عصيًا، وآخرون يلوحون بالأسلحة، وبعضهم يحمل رشاشات. خففتُ سرعتي لمراقبة القافلة، وبحلول الوقت الذي وصلتُ فيه إلى الجسر، كان قد مرّ أمامي أكثر من 60 سيارة”. تمكن محافظ اللاذقية، رياض الحجاب، وهو سني من دير الزور، من إيقاف القافلة على مشارف المدينة بينما حشدت البحرية السورية قواتها لإقامة نقاط تفتيش عند مداخل المدينة. كان الوقت مبكرًا جدًا في الثورة للسماح بما كان سيُصبح مذبحة جماعية للسنة.

وفي وقت لاحق من ذلك المساء، جمع حسام بدور، مدير الزراعة في اللاذقية، نحو خمسين من عناصر مكتبه وسلّحهم لمهاجمة متاجر السنة في منطقة مشروع القلعة. ووفقًا للعقيد الكردي، سيكتسب بدور نفوذًا من هذه النقطة، ليصبح شخصية محورية في الميليشيات باللاذقية، ويحوّل مكتبه الزراعي إلى مركز احتجاز وتعذيب للسكان السنة. وبعيدًا عن كونها أعمالًا فردية، كانت هذه الميليشيات العلوية منظمة ومُدارة بشكل مباشر من قبل أجهزة استخبارات النظام ومسؤولي حزب البعث. وكان ذلك جزءًا من منظومة أوسع من العنف والقمع، موجهة من أعلى هرم نظام الأسد منذ اندلاع أولى الاحتجاجات، كما وثّقت ذلك لجنة العدالة والمساءلة الدولية.

منذ تلك اللحظة، واجه المتظاهرون في اللاذقية عنفًا متزايدًا. بعد ثلاثة أسابيع، في 17 أبريل/نيسان، احتشدت حشود غفيرة مجددًا في مظاهرات سلمية في أنحاء المدينة. وفي مساء ذلك اليوم، اقتحمت قوات الجيش والمخابرات ساحة العلبي وأطلقت النار على المتظاهرين المتبقين. يقول حمدو: “عندما وصلنا، رأيت القناصة على أسطح المنازل، ولكن رغم تحذير الناس، أصرّ الجميع على الاحتجاج. قُتل 32 شخصًا في ذلك اليوم برصاص القناصة”. وفي اليوم التالي، حاصرت قوات النظام اعتصامًا سلميًا في ساحة الساعة بحمص وأطلقت النار عليه ، ما أسفر عن مقتل 30 متظاهرًا على الأقل .

مثّلت مجزرة ميدان العلبي نهايةً لـ”التساهل” الذي أبداه النظام تجاه متظاهري اللاذقية. انتشرت نقاط التفتيش في أرجاء المدينة لمراقبة ومنع التحركات والتجمعات، ما أجبر النشطاء على اللجوء إلى منطقة معزولة بشكل متزايد. يوضح حمدو: “اخترنا جنوب الرمل كموقع للاحتجاج لسهولة إبعاد النظام عن الحي نظرًا لموقعه الجغرافي”. كانت الرمل من أفقر مناطق اللاذقية، وقد شُيّدت في الأصل كمخيم للاجئين الفلسطينيين، ثم توسعت مع هجرة سكان الريف السنة الفقراء من حفة وأجزاء من محافظة إدلب مثل جسر شوغور. ستثبت هذه الروابط الاجتماعية مع الشمال الجبلي أهميتها البالغة بعد بضعة أشهر.

مدينة اللاذقية، مع تحديد حي الرمل الجنوبي باللون الأحمر .

في الرابع من يونيو/حزيران 2011، انتفض متظاهرون ومسلحون محليون في جسر الشغور، وحاصروا مكتبي المخابرات العسكرية في المدينة واستولوا عليهما، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة عنصر من عناصر المخابرات. ورد النظام سريعًا، فأرسل كتائب من الدبابات ووحدات من القوات الخاصة إلى إدلب. فرّ العديد من سكان جسر الشغور، ووصلوا إلى مدينة اللاذقية، ثم اتجهوا إلى جنوب الرمل. وقد ساهمت التركيبة السكانية والفقر في الحي، فضلًا عن وصول نازحين سُنّة جدد، في تأجيج حدة الاحتجاجات هناك، في حين لجأت مناطق أخرى من المدينة إلى العمل السري خوفًا من العنف.

حصار الرمل

خلال هذه الفترة والعام التالي، كان حمدو يتلقى معلومات استخباراتية من ضابط سني من حمص يعمل في فرع الاستخبارات العسكرية في اللاذقية، يُدعى عدنان ناهيلي. يقول حمدو: “في ذلك الوقت، أخبرني عدنان أن النظام أصدر تعليمات للمخابرات بالسماح بقتل 50 متظاهراً يومياً. وبناءً على ذلك، أدركنا ضرورة توخي المزيد من الحذر في احتجاجاتنا”.

في ذلك الصيف، أقام النظام سبع نقاط تفتيش تغطي كل مدخل من مداخل جنوب الرمل، وحاول مرارًا وتكرارًا اقتحام الحي لعرقلة المتظاهرين. يتذكر كل من حمدو والكردي أن النظام كان ينشر شائعات منذ ربيع ذلك العام مفادها أن “العلويين سينزلون من الجبال لقتل السنة في الرمل، وأن السنة في الرمل سيذهبون إلى الجبال لقتل العلويين”. في البداية، تمكن محافظ اللاذقية، رياض حجاب، من تهدئة الوضع، متوسطًا بين الطائفتين ومنعًا لوقوع أعمال عنف طائفية خطيرة. إلا أنه أُقيل في منتصف أبريل، ومنذ ذلك الحين استمر الوضع في التدهور.

قام سائق بتصوير إحدى نقاط التفتيش عند مدخل حي الرمل قبيل هجوم النظام. نُشر المقطع في الأصل بتاريخ 13 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيق اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقاً.

في منتصف يونيو/حزيران 2011 تقريبًا، بدأ النظام محاولاته لتقويض الاحتجاجات بإرسال بعض البنادق العسكرية إلى الحي عبر عملائه. يقول حمدو: “حذرت الجميع مجددًا من الوقوع في فخ النظام، ومن استخدام هذه الأسلحة لمهاجمة قواته”. ويضيف: “في الوقت نفسه، تواصل أحد أصدقائي مع حسين هرموش عبر سكايب، وشكلنا حركة الضباط الأحرار. كنا خمسة فقط آنذاك، لكن هرموش بدأ بدعوة ضباط آخرين للانشقاق، وتوسعت الحركة تدريجيًا”. بعد ذلك بفترة وجيزة، شكّل العقيد رياض الأسعد الجيش السوري الحر، وشجعت كلتا المجموعتين انشقاق الضباط العسكريين وسط تصاعد عنف النظام. مع ذلك، كانت كلتا المجموعتين صغيرتين ومتمركزتين في إدلب، بعيدًا عن الرمل. ويختتم حمدو حديثه قائلًا: “مع ذلك، لم يكن لهذه الحركات أي تأثير علينا”.

خلال أواخر الصيف، تحوّل متظاهرو اللاذقية إلى نمط جديد من “الاحتجاج السريع”، حيث كانوا يخرجون في مجموعات صغيرة تتراوح بين 50 و60 شخصًا قبل العودة إلى منازلهم. وكانت هذه المظاهرات شائعة في أحياء سليبة وبستان قصر وقرمينس. ومع ذلك، ظلّ مركز حركة الاحتجاج وعنف النظام مُركّزًا في الرمل.

ازدادت قبضة النظام إحكامًا. وبحلول أوائل أغسطس، علم الثوار في الرمل أن النظام قد حشد قواته في معسكر طلاعة، على طول الساحل في الطرف الجنوبي الشرقي من الرمل، وكان يستعد لاقتحام المنطقة. وشملت هذه القوات دبابات ومركبات قتال مشاة وسفينتين حربيتين وصلتا إلى الخليج. وكان الثوار في الرمل مسلحين بأقل من 200 بندقية، معظمها بنادق صيد وبنادق خرطوش، ولم يكن لديهم سوى مدفعين رشاشين متوسطين وقاذفتي صواريخ للدفاع عن أنفسهم.

تجمع المركبات المدرعة التابعة للنظام للتقدم نحو الرمل، 13 أغسطس 2011. نُشرت في الأصل على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها الآن.

وصف حمدو تلك الأسابيع الأخيرة المتوترة قائلاً:

في أغسطس، كنا ننظم احتجاجات يومية. قام أفراد مجموعتي، وهم رجال يحملون بنادق صيد، بإنشاء نقاط تفتيش عند مداخل الحي لمراقبة الداخلين والخارجين. تمركزت قوات النظام على طول الكورنيش الجنوبي وعلى خط السكة الحديدية [الذي يشكل الحدود الشمالية للحي]، مما أتاح لهم رؤية جيدة للمنطقة. كما نشروا قناصة حول المخيم، وكان يُقتل يومياً شخصان أو ثلاثة، سواء كانوا من المتظاهرين أو من رجالنا المسلحين. لم تكن لدينا مستشفيات أو مراكز طبية في الحي، مما جعل علاج الجرحى صعباً للغاية وزاد من عدد الضحايا بشكل كبير.

معركة الرمل

كان من الواضح أن النظام سيقتحم الحي قريباً. وقد تجمعت المزيد من القوات حول الرمل، وكان الضباط المتعاطفون، مثل الكردي والنهيلي، يطلعون السكان على آخر المستجدات. وكان العقيد الكردي على دراية مباشرة بتخطيط العملية بفضل منصبه في البحرية.

يقول الكردي في مقابلته عام 2021: “كُلِّف العميد فؤاد رضا بمهمة الاستطلاع والتخطيط لعملية الهجوم. وقد ساعده العميد مالك ديب في هذا التخطيط، وكنتُ حاضرًا. دعاني العميد مالك إلى مكتبه لسببٍ ما، أظنه لتناول الإفطار. وصل العميد فؤاد ووضع الخطط أمامي. كان قد رسم حي الرمل بأكمله على خريطة ولوّنها. كان هناك لونٌ يُشير إلى الموالين للنظام، وآخر إلى المحايدين، وثالثٌ إلى مؤيدي الثورة. حينها أدركتُ أن الوقت قد اقترب.”

يقول حمدو: “أخبرنا عدنان ناهيلي أن النظام كان يستعد لاقتحام الحي، لذلك قررنا نحن كبار رجال الرمل أن نقاوم”. كان الحي مشهورًا بمتفجراته الصغيرة المصنوعة من الأسمدة النيتروجينية. وقد بدأ الثوار بتحويلها إلى عبوات ناسفة وقنابل لاستخدامها ضد النظام. كما كان مالك الكردي وشقيقه، وملازم أول في البحرية يدعى عبد الله إدريس، يستخدمان سياراتهما لتهريب المزيد من المتفجرات إلى الحي للمساعدة في تعزيز دفاعاته.

في الحادي عشر من أغسطس/آب 2011، وصل رؤساء أجهزة المخابرات في اللاذقية وفروع حزب البعث إلى مقر قيادة القوات البحرية؛ ولم يتبقَّ على العملية سوى أيام قليلة. اتصل الكردي على الفور بالملازم عبد الله، الذي كان له أقارب في الحي، وأمره بإبلاغ رجال الرمل بأن المعسكر سيُقتحم في نهاية ذلك الأسبوع. كما نصح المقاتلين بنقل جميع ألغامهم إلى مواقع جديدة على طول مداخل المعسكر. يقول الكردي: “كان بعض سكان المعسكر، بمن فيهم بعض مساعدي البحرية، يُسرّبون المعلومات. كانت مهمتهم جميعًا نقل المعلومات إلى النظام، وكانوا يُعيّنون أشخاصًا لمراقبة كل شيء. لذلك، عندما كان الشباب يزرعون لغمًا، كانوا يرونه، فيقطعون الأسلاك فورًا في الليل”.

في 14 أغسطس/آب 2011، بدأ النظام اقتحام حي الرمل الجنوبي. دخلت القوات الخاصة والوحدات البحرية براً، وتبعتها قوات المشاة بالدبابات ومركبات القتال المدرعة، بينما قصفت سفن البحرية المنطقة من البحر. وقد قطع المخربون الداخليون معظم أسلاك الألغام، إذ لم يتمكن المقاتلون من إزالتها في اليوم السابق. وبحسب حمدو، كان الحي يدافع عنه نحو 300 مقاتل، إلا أنهم كانوا لا يزالون غير منظمين بشكل جيد وقت الهجوم، ويعملون في الغالب كخلايا مستقلة.

مقطع فيديو تم تصويره من خارج الحي يُظهر شدة الاشتباكات. نُشر في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها لاحقاً.

قوات المشاة والدبابات تطلق النار على الرمل من الحافة الجنوبية للحي. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها لاحقاً.

لم تستمر المعركة سوى يوم واحد. يتذكر حمدو قائلاً: "تمكّنا من تدمير مركبة قتال مشاة واحدة، وقتلنا وجرحنا بعض الجنود، لكننا سقطنا أيضاً قتيلين يبلغ عددهم 30 ثائراً. ثم هاجمنا جزءاً من الجبهة، نقطة تفتيش عين التمرة، ودمرناها بالمتفجرات، وتمكّنا من اختراقها والفرار". ومن هناك، فرّ معظم المقاتلين والناشطين المطلوبين إلى مدينة اللاذقية، متنقلين عبر شبكاتهم الشخصية لتجنب الوقوع في قبضة النظام.

قافلة من جنود النظام تنسحب من حي الرمل، وسط هتافات بعض السكان أثناء مرورها بحي العلوي الزراع. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 16 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيقة اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقًا.

بعد انتهاء المعركة، شنّ النظام حملة اعتقالات واسعة النطاق في الحي، حيث فتّش المنازل ودمّرها في عملية استمرت لعدة أيام. ووفقًا لتقارير دولية آنذاك، قُتل ما لا يقل عن 36 شخصًا على يد قوات النظام، واعتُقل المئات. استخدم الكردي وعدد قليل من ضباط الثورة مركبتهم العسكرية لنقل بعض العائلات من الحي، ومصادرة مخبأ أسلحة من أحد المنازل. لكنّ مخابرات النظام كانت تعتقل أي شخص تشتبه به. وحُوِّل مركز شرطة الرمل إلى مركز احتجاز وتعذيب، في محاولة من المخابرات لكشف ما تبقى من شبكات المعارضة.

قوات الأمن التابعة للنظام، بما في ذلك مدنيون مسلحون، تقوم بدوريات في حي السليبة عقب محاولات السكان تنظيم مظاهرات تأييداً للرمل. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيق اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقاً.

وجد حمدو نفسه يتنقل بين منازل أقاربه طوال العشرين ساعة التالية، باحثاً عن مخرج من المدينة:

انطلقتُ من حاجز عين الطرمة إلى منزل أخي القريب من محطة قطار الكورنيش الجنوبي. كنتُ مطلوبًا لدى النظام، فاختبأتُ في منزل أخي لمدة سبع عشرة ساعة، ثم انتقلتُ إلى الشيخ ضاهر حيث تملك أختي منزلًا. ومن منزلها، توجهتُ إلى منزل عمي، أحد كبار السنّ المحترمين في المدينة. أخبرني عمي أنني مطلوبٌ بشدة ولا يمكنني البقاء في المدينة. أعطاني نظارة شمسية وبدلة رسمية لتغيير مظهري، وبطاقة هوية استعارها من أحد الرجال في متجره ممن يشبهونني. ثم أوصلني خارج المدينة. للوصول إلى جبل الأكراد، كان علينا المرور بثلاث نقاط تفتيش، لكن جميعهم كانوا يعرفونه شخصيًا، فسمحوا له بالمرور. تركني عمي في منزل في جبل الأكراد وعاد إلى منزله.

بعد عشرة أيام، ألقت المخابرات القبض على الملازم عبد الله. وبعد ثمانٍ وأربعين ساعة، في السادس والعشرين من أغسطس/آب، استقل الكردي وزميلٌ آخر مقرّب منه، مساعدٌ يُدعى عثمان، سيارة أحد مهربي الأسلحة الذين ساعدوا في تزويد حي الرمل، وتوجّها إلى تركيا. كان العقيد الكردي قد أمضى الأشهر الخمسة الماضية يُحاول تنظيم انقلابٍ داخل القوات البحرية مع مجموعةٍ صغيرةٍ من الضباط السنّة. لم يُنهِ اعتقال عبد الله تلك الخطط، واضطر الكردي إلى الانشقاق رسميًا عن النظام. ولا يزال عبد الله إدريس مفقودًا حتى يومنا هذا.

إعادة التجمع على طول الحدود

تفرق ثوار جنوب الرمل في أنحاء المحافظة. يقول حمدو من مقهى في اللاذقية: “ذهب بعض مقاتلي الرمل إلى تركيا، أما أنا فذهبت إلى جبل الأكراد وخربة جوز”. كان حمدو الرجل الوحيد من الرمل هناك في البداية، لكن المنطقة كانت مكانًا جذابًا للاختباء. تقع خربة الجوز بين الحدود التركية وطريق اللاذقية-إدلب السريع. وهي منطقة جبلية نائية تنتشر فيها قرى سنية صغيرة وطرق وعرة. يقول حمدو: “كنت أعلم أن بعض الرجال من الرمل الذين انشقوا كانوا يختبئون في جبل الأكراد، لكن لم يكن لدي أي اتصال بهم بعد”. ومثل العقيد الكردي، ذهب معظم مقاتلي الرمل إلى تركيا.

بينما كان حمدو يقيم في الرمل، كانت عائلته من قرية الحنبوشية المجاورة لخربة الجوز. عند وصوله، عرّفه أبناء عمومته على مجموعة صغيرة من ستة عشر رجلاً كانوا يحملون السلاح. يقول حمدو: “كانوا على دراية بخلفيتي ورحّبوا بانضمامي إليهم وعيّنوني قائداً لهم. ثم اخترنا منطقة على طول الحدود لنتخذها مقراً لنا”. من هناك، تواصل حمدو مع رياض الأسد، الذي كان يُؤسس شبكة جيشه السوري الحر منذ شهرين، وبعد أن قدّم معلومات عن خلفيته، بدأ يتلقى مبالغ مالية صغيرة من الأسد لشراء الذخيرة والأسلحة.

كانت عملية إعادة البناء بطيئة. يوضح حمدو قائلاً: “منذ مغادرة الرمل والتواصل مع الرجال في الحنبوشية والتخطيط للعمليات الأولى، استغرق كل شيء أربعة أشهر، لذا لم نبدأ القتال حتى ديسمبر 2011. أحيانًا كان شراء بندقية واحدة يستغرق 15 يومًا. كنا نشتريها من أعضاء النظام الفاسدين ومهربي الأسلحة الذين كانوا يتزايدون في ذلك الوقت. كان العديد من ضباط النظام يسرقون أشياءً من القواعد ويبيعونها بشكل غير قانوني، مثل البنادق والذخيرة. كان سعر الكلاشينكوف الواحد آنذاك 1000 دولار. كانت تلك الفترة صعبة للغاية لأننا بدأنا من الصفر، بلا أسلحة ولا ذخيرة ولا طعام. كنا نصطاد الطيور لنأكلها.”

خلال هذه الأشهر الأربعة من إعادة الإعمار، أنشأت مجموعة حمدو الصغيرة قاعدةً بالقرب من الحدود التركية، وشمل ذلك حفر بعض الخنادق وبناء التحصينات. واختاروا نقطة تفتيش تابعة للنظام بالقرب من مزرعة دواجن كهدفهم الأول. وفي ديسمبر، بدأوا هجومهم. كانت نقطة التفتيش مزودة بدبابة اشتبكت بسرعة مع المقاتلين. وصف حمدو المناوشة قائلاً:

أطلقت الدبابة النار علينا لكنها أخطأت الهدف وأصابت الجانب التركي من الحدود. ثم حرك الجيش التركي وحدات إلى الحدود، لحماية ظهورنا. تقدمت الدبابة أكثر وعلقت في الوحل الشتوي. وصلت شاحنة تابعة للنظام مزودة برافعة وعلقت هي الأخرى. عند هذه النقطة، تخلى الجنود عن نقطة التفتيش بأكملها.

أدى تحرير نقطة التفتيش إلى تعزيز قاعدة المجموعة الجديدة. لكن مع حلول فصل الشتاء وتراكم الثلوج بشكل كثيف حال دون تنفيذ أي عمليات أخرى. استغل حمدو ومجموعته الصغيرة فترة التوقف القسري للذهاب إلى تركيا وزيارة المخيمات التي وصل إليها رجال الرمل. ثم انتقلوا إلى مخيم الضباط المنشقين، حيث كان رياض الأسد ومالك الكردي ينظمان الجيش السوري الحر. قال حمدو: “قلت لرياض: سأعود إلى جبل الأكراد لأقاتل، وأريدك أن تدعمني”.

وبعد شهرين، عاد محمد حمدو إلى شمال اللاذقية حيث قام بتعبئة عشرات القرى لتشكيل أول فصيل مسلح موحد في جبل الأكراد.

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