على مدار أكثر من خمسين عامًا من حكم الأسد في سوريا، واجهت كل طائفة وكل حركة سياسية الاضطهاد. بالنسبة للطائفة السنية التي تعيش في قلب اللاذقية، على بُعد أميال قليلة من مسقط رأس عائلة الأسد، لطالما كان هذا القمع مشوبًا بدوافع طائفية أكثر وضوحًا. تحدث مع أي سني في هذه المدينة الساحلية الكبيرة، وستسمع قصةً عن تعرضه أو تعرض أحد أفراد أسرته المقربين للمضايقة أو الاعتقال أو الإعدام على يد النظام السابق.

ازدادت هذه التجارب تواتراً ووحشية بعد أن انتفض عشرات الآلاف من سكان اللاذقية احتجاجاً على الأسد عام 2011، لكنها كانت موجودة منذ الأيام الأولى لحكم حزب البعث. وصف لي ياسر، وهو الآن طبيب مرموق وزعيم مجتمعي في المدينة، تجاربه خلال نشأته في ظل حكم حزب البعث في بداياته.

يقول لي هذا الربيع: “كنتُ في المرحلة الابتدائية عندما استولى حافظ على السلطة عام ١٩٧٠، وأتذكر أن بعض الصبية العلويين في المدرسة جاؤوا في اليوم التالي وبدأوا يقولون لنا: ‘سيطرد حافظ السنة الآن’”. في العام نفسه، اعتُقل والد ياسر من قبل المخابرات بتهمة النشاط السياسي ضد حزب البعث. أُطلق سراحه بعد بضع سنوات، لكنه اعتُقل مرة أخرى عام ١٩٨٠. وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، لم تعرف العائلة مصيره حتى الآن.

بعد اعتقال والده، أصبحت الأسرة معدمة. وبعد عامين، وبينما كان ياسر على وشك التخرج من المدرسة الثانوية، اعتُقل هو الآخر. يقول: “كان الجنود يضربونني، ويقولون لي: ستموت في الشوارع مثل والدك”. أُطلق سراحه في نهاية المطاف بعد سنوات من الاحتجاز والتعذيب.

كان هذا التمييز الطائفي الصريح من قبل نظام الأسد تجربة شائعة للسنة في اللاذقية. وتستند العلاقات بين الأديان في المدينة اليوم إلى عقود من انعدام الثقة وسوء المعاملة، ولكنها في الوقت نفسه متماسكة بفضل علاقات طويلة الأمد. وبينما استُهدف ياسر وعائلته من قبل النظام جزئيًا بسبب انتمائهم إلى المذهب السني، إلا أنهم حافظوا على روابط شخصية مع زملائهم وجيرانهم العلويين. وفي المدينة، كان السكان العلويون والسنة يتفاعلون بانتظام، وتربطهم علاقات مالية وعائلية.

لكن العلاقات مع العلويين في الريف كانت قصة مختلفة، وأصبحت ثورة 2011 بمثابة نعيق الموت لآلاف المدنيين السنة داخل المدينة

تاريخ القمع الطائفي

قوبلت احتجاجات اللاذقية المناهضة للنظام عام 2011، والتي شارك فيها في البداية أفراد من جميع الطوائف، بعنف شديد من قبل قوات الأمن التابعة للنظام. وفي 26 آذار، أي بعد يوم واحد من أول احتجاج في المدينة، سار مئات المدنيين العلويين المسلحين من الريف نحو المدينة في محاولة لمواجهة المتظاهرين. ولم يمنع العنف الجماعي إلا تدخل المحافظ رياض حجاب، لكن النظام نقله من المحافظة بعد أقل من شهر، وسرعان ما حشد ميليشيات علوية قوية .

أدت الاحتجاجات إلى اندلاع عنف طائفي واسع النطاق ضد السنة في اللاذقية. أصبح تسجيل مسقط رأس خاطئ في بطاقة الهوية بمثابة حكم بالإعدام، كما اعتُقل آلاف السكان عشوائياً. في أغسطس/آب 2011 ، اقتحم النظام حي الرمل الجنوبي الفقير ذي الأغلبية السنية، فقتل العشرات واعتقل المئات.

منظر للرمل الجنوبي كما يُرى في عام 2026.

حتى في الحالات التي بقيت فيها العلاقات بين الأديان على المستوى الفردي، كان أي مؤشر محتمل على تعاطف أحد السنّة مع المعارضة كافياً لقطعها. يقول لي شاب سني في وقت سابق من هذا العام: “في الجامعة، كنا نأكل وندرس معاً، ولكن بمجرد أن تذكر النظام، يتم استبعادك والنظر إليك كعدو”.

لم يُسفر التحرير التدريجي للقرى السنية في شمال اللاذقية إلا عن تفاقم الوضع بالنسبة لسكان المدينة. ففي منتصف عام ٢٠١٢، انتفضت بلدة الحفة السنية وحررت لفترة وجيزة بلدتها وعدة قرى سنية مجاورة. حاصر النظام الحفة وقصفها لثلاثة أيام قبل أن يستولي عليها في نهاية المطاف. أُفرغت الحفة من سكانها، وسُوّيت معظم القرى السنية المحيطة بها بالأرض على يد ميليشيات من القرى العلوية المجاورة.

عائلة أحمد من الحفة، مع أنّه وإخوته نشأوا في المدينة ونادرًا ما زاروا البلدة. ورغم عدم وجود صلة حقيقية لهم بها، كان مجرد وجود اسم “الحفة” على بطاقات هويتهم كافيًا لإدانتهم بعد عام ٢٠١٢. في أحد الأيام، بعد بضعة أشهر من المعركة، كان شقيق أحمد الأكبر ووالده عائدين إلى المنزل من العمل عندما أوقفتهما نقطة تفتيش خارج أحد الأحياء السنية في اللاذقية. عند رؤية مسقط رأسهم على بطاقات هويتهم، احتجزت قوات الأمن الرجلين. أُطلق سراح والد أحمد لاحقًا، لكن شقيقه اختفى في شبكة مراكز الاعتقال التابعة للنظام. لم تعلم العائلة بمصيره إلا عندما تعرفوا على جثته في صور قيصر .

تعود جذور عائلة بشار إلى جبال شمال الحفة. في عام ٢٠١٢، اتهم عملاء النظام عمه، وهو سائق شاحنة، بتزويد مقاتلي المعارضة في الجبال بالأسلحة. أُلقي القبض عليه وقُتل في سجن صيدنايا. بعد عام، أُلقي القبض على ثلاثة من أبناء عمومة بشار في المدينة. ومرة ​​أخرى، اتهمهم النظام بتزويد المعارضة بالأسلحة، مدعيًا هذه المرة أنهم استخدموا قوارب صيدهم - مع أن أياً منهم لم يكن يملك قاربًا أو حتى يعمل بالقرب من البحر. قُتل الثلاثة جميعًا في صيدنايا.

في العام نفسه، اعتُقل علي، وهو رجل في منتصف العمر ينتمي إلى إحدى أقدم العائلات السنية في اللاذقية، بتهمة دعم المعارضة بعد أن أرسل ابنه الصغير خارج المدينة. تعرض للتعذيب الوحشي لمدة شهرين في مراكز احتجاز النظام. يقول لي في الصيف الماضي: “عندما اقتادوني إلى القاضي، أطلق سراحي لأنني كنت في حالة يرثى لها من جراء التعذيب، وعلى وشك فقدان عقلي. لولا أمره بالإفراج عني، لما نجوت على الأرجح”. فرّ علي سريعًا إلى الحدود التركية، تاركًا منزله لمدة 12 عامًا.

لم يتوقف الاستهداف العلني للسنة حتى بعد أن سيطر النظام على المدينة وجمّد خطوط المواجهة في الشمال. ففي عام ٢٠١٧، شوهد بشار، وهو الآن طالب طب في جامعة خاصة بريف طرطوس، يصلي في فصل دراسي خالٍ ذات مساء. فقام أحد المخبرين في الجامعة برفع تقرير إلى المخابرات. ثم استجوب ضباط المخابرات زملاء بشار العلويين في الدراسة عن ممارساته الدينية قبل اعتقاله. ورافقه والده إلى مركز الاحتجاز، واضطر لدفع رشوة كبيرة لإطلاق سراحه.

أصبحت هذه التجارب، وآلاف التجارب المشابهة لها، أساسًا للعلاقات بين الأديان في اللاذقية بعد عام 2024. عندما سقط النظام، ابتهج سُنّة اللاذقية ابتهاجًا عظيمًا، إذ كانت هذه هي المرة الأولى منذ ستين عامًا التي لا يخضعون فيها لحكم العلويين. لكن المدينة ظلت معزولة عن بقية البلاد بسلسلة جبال يسيطر عليها العلويون، وشعروا أن حريتهم الجديدة لم تدم طويلًا.

عندما زرت المدينة في أوائل فبراير 2025، تحدث السنة الذين التقيت بهم عن أهمية الحوار بين الأديان، لكن في الوقت نفسه، كان هناك غضب متزايد إزاء ما اعتبروه عدم ندم من العلويين على معاناة السنة تحت حكم النظام. كان الكثيرون يأملون في بيان من قادة المجتمع العلوي يعتذرون فيه عن جرائم النظام. وكلما مر الوقت دون بيان، ازداد شك السنة في نوايا جيرانهم العلويين، وتخوفوا على استمرار حريتهم. كان كل سني قابلته مقتنعًا بأن "العلويين لن يقبلوا أبدًا العيش معنا على قدم المساواة، وأنهم ينتظرون استعادة السيطرة"، كما أخبرني أحد موظفي الحكومة الشباب في ذلك الشهر.

خيانة السادس من مارس

بلغت هذه الانقسامات غير المعلنة ذروتها في مارس 2025. وبحلول أواخر فبراير، كانت التوترات قد تصاعدت بالفعل داخل المدينة. شنّ مسلحون علويون سلسلة من الهجمات على قوات الأمن، وردّت وحدات الجيش الناشئة بعملية أسفرت عن مقتل تسعة رجال علويين في حي الدعتور في 3 مارس، وتزايد عدد المدنيين السنة الذين كانوا يتجولون في المدينة في قوافل كبيرة وهم يهتفون بشعارات استفزازية وطائفية.

في السادس من آذار 2025، ثار آلاف من مقاتلي العلويين على طول الساحل، وسرعان ما اجتاحوا مواقع الحكومة. وبحلول المساء، خرجت معظم محافظتي اللاذقية وطرطوس عن سيطرة الحكومة، وأصبحت مدينة اللاذقية نفسها تحت سيطرة منقسمة. وتحوّل المستشفى الوطني إلى خط المواجهة، محاصراً من قبل المتمردين، وامتلأ بسرعة بجثث قتلى وجرحى قوات الأمن.

كان بشار يعمل هنا تلك الليلة، ويتذكر تلقيه مكالمة من صديقة علوية تعيش في أوروبا. يقول لي: “أخبرتني أن أختها أصيبت برصاصة، وطلبت مني مساعدتها في شقة عائلتها. قالت إنهم كانوا خائفين للغاية من الاتصال بالدفاع المدني، وأن والدتها طلبت مني فقط الحضور”. قلقًا من الاشتباكات المستمرة، تواصل بشار مع الدفاع المدني الذي نظم مجموعة صغيرة للذهاب إلى مبنى العائلة، الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المستشفى. وانضمت إليهم سيارتان تابعتان للأمن العام للحماية. وفي صباح السابع من مارس، انطلقوا. ولكن عندما وصلت القافلة الصغيرة من سيارات الإسعاف وسيارات الأمن إلى الشارع، تعرضوا لكمين من قبل مسلحين.

أراني بشار مقطع فيديو قصيرًا صوّره لما ظنّ أنها لحظاته الأخيرة. يظهر فيه جاثمًا خلف جدار صغير، يُصلي مرارًا وتكرارًا بينما يدوّي إطلاق نار كثيف من حوله. يتذكر قائلًا: “قتلت قوات الأمن المسلحين، لكن أخت صديقي كانت قد نزفت حتى الموت. علمت لاحقًا أنها أُصيبت أثناء مشاهدتها هجومًا على دورية شرطة في الشارع الليلة الماضية”. لا يعتقد بشار أن صديقه في أوروبا كان على علم بالفخ، لكنه يقول: “لا أستطيع استبعاد احتمال أن يكون والدا صديقي على علم بالأمر”.

أثار التمرد شعورًا عميقًا بالخيانة لدى المجتمع السني في اللاذقية. وقد غذّت هذه الرواية عن الخيانة والاتهامات الموجهة إلى المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا اعتقاداتٌ سائدة بأن معظم العلويين كانوا على علم بالتمرد قبل اندلاعه. أكثر من اثني عشر من السكان المسيحيين والسنة الذين التقيت بهم في بانياس واللاذقية في أبريل/نيسان 2025، أكدوا جميعًا أنهم رأوا جيرانهم العلويين يغلقون متاجرهم مبكرًا ويمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في السادس من آذار، أو يغادرون المدن إلى قراهم في اليوم السابق.

ويخبرني طبيب سني آخر، يُدعى محمد، عن إحدى هذه التفاعلات:

“في الأيام التي سبقت السادس من مارس، كان لدينا علويون نعرفهم شخصياً يخبروننا بأشياء مثل: “أنتم السنة لن تبقوا هنا لفترة أطول، ولن يجلس الإرهابي الشرع على الكرسي لفترة أطول”.

روى رجل أعمال مسيحي في بانياس، على نحو مماثل، أنه رأى ضابطًا علويًا سابقًا يُركب عائلته في سيارته مساء الخامس من مارس، فقال للرجل المسيحي: “ماذا تفعل هنا؟ أغلق متجرك وانصرف، سيُحل كل شيء قريبًا”. ووفقًا لناشط علوي في ريف طرطوس، انتشرت شائعات واسعة النطاق عن انتفاضة وشيكة داخل المجتمع بسبب تسريبات من ضباط سابقين شاركوا في التخطيط للعملية.

كان الشعور بالخيانة عميقًا بشكل خاص في مدينة اللاذقية، التي عانى سكانها السنة من قمع نظام الأسد لمدة 14 عامًا . قال لي أحد رجال الأعمال السنة خلال جلسة حوار بعد شهرين من المجازر: "لم يتقبلوا فكرة زوال النظام. كنا قد اجتمعنا مع شيوخ علويين ورجال ذوي نفوذ، واتفقنا جميعًا على نبذ العنف، لكنهم الآن، بعد السادس من مارس، غيروا خطابهم، ويقولون إن السنة يهددون كل علوي". وقد عزز تمرد السادس من مارس، الذي وصفه معظم السنة الموالين للحكومة بأنه محاولة انقلاب، اعتقادهم بأن الطائفة العلوية بأكملها تقف ضدهم.

تعميق الجرح

أدى التمرد والمجازر اللاحقة في آذار إلى تقويض الجهود المبكرة لإعادة بناء العلاقات بين الأديان في المدينة. ومع ذلك، لا تزال العديد من العلاقات الشخصية وجهود النشطاء قائمة على أرض الواقع. فقد آوى بعض السنة العلويين خلال القتال، ونظمت جماعات سنية وعلوية مساعدات للمجتمعات المتضررة بعد ذلك. يقول نورس، والد بشار: "بعد مجازر آذار، ذهبت إلى حي داتور لأقدم المساعدة لصديقي. اعترف بأن رجالًا من حيه خانوهم وهاجموا الحكومة، لكننا ما زلنا نتواصل ونتقابل باستمرار". في ربيع ذلك العام، تعاون قادة مجتمع الدعتور مع الأمن العام لاعتقال أبرز قادة التمرد في الحي.

حي الدعتور.

لكن على الإنترنت، تصاعد خطاب الكراهية بين الطائفتين. استغل العلويون مجازر مارس للتقليل من معاناة السنة خلال الحرب، بينما استشهد السنة بوجود مسلحين في القرى العلوية كدليل على عدم مقتل أي مدنيين على يد القوات الموالية للحكومة. عزز صعود غزال غزال وتزايد دعوات العلويين للفيدرالية انعدام ثقة السنة بجيرانهم. أصبحت “الفيدرالية” مرادفة للحكم العلوي في الساحل، ما شكل تهديدًا مباشرًا لحريتهم الجديدة. قوبلت الاحتجاجات العلوية في نوفمبر وديسمبر 2025، المطالبة بالفيدرالية، باحتجاجات مضادة عنيفة من السنة. في مدينة اللاذقية، تمكنت وزارة الداخلية من الحد من الاشتباكات خلال الاحتجاجات، لكن في الليل دمرت حشود من السنة محلات تجارية وسيارات في حي ذي أغلبية علوية.

أضافت الانقسامات السياسية بُعدًا جديدًا إلى المظالم العالقة من زمن الحرب. في غضون ذلك، استمرت المجتمعات العلوية، التي كانت ممثلة تمثيلًا كبيرًا في الوظائف الحكومية، في مواجهة موجات من التسريح مع تقليص الحكومة السورية الجديدة لقوتها العاملة. وقد زاد هذا التسريح، إلى جانب حقيقة أن جميع المناصب الحكومية العليا يشغلها الآن سُنّة، من شعور العلويين بالتهميش والخوف على مستقبلهم في البلاد. فاقمت المصاعب الاقتصادية صدمة الانهيار المفاجئ للنظام، وعززت انطواء العلويين على أنفسهم، مما زاد من تباعد المجتمعين.

الجدار لا يزال قائماً

إلا أن مرور الوقت وانعدام الصراعات الطائفية الخطيرة في المدينة منذ العام الماضي قد خفف من حدة التوترات إلى حد ما. ونتيجة لذلك، تتسم العلاقات بين الأديان في مدينة اللاذقية اليوم بالتنوع والطابع الشخصي. فبعض السنة الذين التقيت بهم حافظوا على صداقات مع أتباع ديانات أخرى، بينما انقطعت العلاقات مع آخرين.

قالت زهرة، وهي طالبة جامعية شابة في جامعة تشرين، إن مجموعة أصدقائها من مختلف الطوائف توقفت عن التواصل بعد آذار 2025، لكنهم عادوا للالتقاء في الأشهر الأخيرة وبدأوا بالتخطيط لرحلات صيفية معًا. أما أختها الكبرى، فقد انقطعت صلتها بزملائها العلويين في العمل. تقول: “إحدى زميلاتي من المختارية، ومنذ المجزرة التي وقعت هناك، ترفض التحدث إلى أي سني في المكتب”. وروى بشار قصصًا مماثلة من مستشفاه، بينما لا يزال الطبيب محمد يتحدث مع العديد من العلويين، بما في ذلك حول مواضيع حساسة تقليديًا كالدين.

يُصرّ معظم السُنّة في اللاذقية على أنهم ما زالوا يُرحّبون بالطائفة العلوية. يقول مصطفى، وهو ناشط سابق يعمل الآن مُدرّسًا للغة الإنجليزية في المدينة: “عليهم أن يبادروا وسنستقبلهم”. وقد وافق السُنّة الآخرون الذين اجتمعوا آنذاك على هذا الرأي. إلا أن هذا الانفتاح ليس بلا شروط. يوضح مصطفى: “ليس انتقامنا قتلهم، بل بناء جسور التواصل. نحن في أمسّ الحاجة إلى ذلك، لكنهم يرفضون حتى هذه الحكومة، فهم يُنكرون كل شيء تمامًا”.

يقول محمد: “مع أننا نعلم أن بعض أصدقائنا ومعارفنا العلويين أيدوا الانقلاب وساعدوا مدبريه بطريقة أو بأخرى، إلا أننا ما زلنا على تواصل معهم ونسعى لردم الهوة الطائفية”. ويشير إلى غياب المجازر الجماعية في المنطقة كدليل على انفتاح المجتمع بشكل عام.

“لو كانت هناك كراهية طائفية حقيقية بين السنة تجاه العلويين، لكانوا استغلوا الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام والفوضى والفراغ الأمني ​​الناتج عنه لقتل العلويين، خاصة وأنهم سرقوا العديد من الأسلحة من المراكز الأمنية بعد فرار قوات الأسد”.

لا يزال سُنّة المدينة يشعرون بألمٍ عميقٍ جراء العنف اليومي الذي يمارسه نظام الأسد، وسيُبقي تجاهل الطائفة العلوية لهم على هوةٍ سحيقةٍ بين الجانبين. يقول مصطفى بصراحة: “إنهم لا يشعرون بأي ذنبٍ لما حدث للعُنّة”. على الأقل، يتوقع السُنّة من الطائفة العلوية التخلي عن مطالبها بالانفصال إذا ما أرادوا أن يُقبلوا. يقول مصطفى: “نريد أمرين فقط: تسليم المطلوبين، والتعامل مع الحكومة بنوايا حسنة”. وعندما سُئل عن المطلب الثاني، أوضح قائلاً: “بالطبع نحن [السُنّة] نطالب دائمًا بسياساتٍ أفضل، ولكن هناك فرقٌ بين المطالبة بوجود علويين في الحكومة والمطالبة بالفيدرالية.

تُعدّ المسائلة عن جرائم كلا الطائفتين، والاعتراف بالمعاناة، والتوافق السياسي الواسع، عقباتٍ جسيمةً يجب تجاوزها. وحتى الآن، لم تُطلق سوى مبادرات قليلة لمعالجة جزء من هذه التحديات. يعمل بعض شيوخ السنة البارزين عن كثب مع قادة العلويين لربط مجتمعاتهم بالمسؤولين المحليين وحلّ النزاعات. وبالمثل، يعمل عدد من شيوخ العلويين من المدينة والريف المجاور كوسطاء بين أتباعهم والحكومة. وتركز مبادرات أخرى على بناء آليات لحل النزاعات بين الأحياء.

لكن لا تُبذل أي جهود لمعالجة التباينات العميقة التي عاشها المجتمعان في ظل النظام. لا يزال سُنّة المدينة يعانون من صدمة نفسية عميقة جراء عقود من العنف في عهد الأسد، ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بمعاناة القرى السنية في الريف التي نزحت ودُمّرت خلال الحرب. لم تُسفر أحداث آذار 2025 إلا عن تفاقم مشاعر الخيانة لدى كلا المجتمعين، ما جعل كليهما شديد الحساسية وسريع التأثر بأي هجوم مُحتمل من الآخر. ونتيجةً لذلك، فإن الهدوء النسبي السائد في المدينة اليوم ليس إلا غطاءً رقيقًا لجراح عميقة لم تندمل.

مدينة اللاذقية.

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